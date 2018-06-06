Сенцов готовий до смерті і відмовлятиметься від примусового годування – адвокат

За словами Дінзе, рішення про примусове годування Сенцова прийматиметься протягом цього тижня.

Незаконно засуджений у РФ український режисер Олег Сенцов готовий до смерті і відмовлятиметься від примусового годування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомила адвокат Ольга Дінзе, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії.

Читайте такожСенцову заливатимуть поживну суміш у ніс – адвокат

«Щодо Сенцова, наскільки мені відома ситуація від Дмитра Дінзе, він перебуває дійсно на межі, все дуже погано, вже все дуже погано. Лікар колонії дійсно стурбований і, як він вважає, на цьому тижні, протягом тижня вирішуватиметься питання про примусове його годування через крапельницю через ніс», - заявила вона.

За словами Дінзе, лікар колонії сказав адвокату Сенцову, що не дасть «людині померти тут. Сенцов до цього готовий, готовий до смерті, я маю на увазі, не до примусового годування, він від нього відмовлятиметься».

Дінзе зазначила, що «Сенцов виконує те, про що він говорив з самого початку, всі цілі його голодовки. «Я голодуватиму до смерті», - сказав він».

Як повідомляв УНІАН, Сенцова співробітники ФСБ РФ затримали в Криму навесні 2014 року. Його етапували до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова до 20 років ув'язнення.

14 травня Сенцов оголосив безстрокову голодовку з вимогою звільнити всіх 64 українських політв'язнів Кремля.