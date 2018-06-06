Адвокат: Сенцов "на межі", його обстежили у цивільній лікарні і можуть почати примусове годування

Олег Сенцов продовжує голодовку, яке вже становить три тижні. Його порівняно недавно обстежили в цивільній лікарні.

Незаконно засуджений у РФ український режисер Олег Сенцов після трьох тижнів безстрокової голодовки з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів Кремля перебуває на межі, його стан стрімко погіршується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомила адвокат Ольга Дінзе, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії.

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«Сенцов продовжує голодовку, яке вже становить три тижні. Дмитро Дінзе, який є його адвокатом у кримінальній справі, зараз знаходиться в Лабитнангі (місто в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, де розташована колонія, в якій утримується Сенцов - УНІАН)», - сказала вона.

«Стан здоров'я Сенцова на даний час залишає бажати кращого. Як пояснив адвокат Дмитро Дінзе, він (Сенцов - УНІАН) зараз перебуває на межі, його порівняно недавно обстежили в цивільній лікарні, його спеціально вивозили до цивільної лікарні, що є великою рідкістю для колонії. Його обстежували - стан здоров'я погіршується через голодовку», - повідомила Дінзе.

За її словами, якщо стан здоров'я Сенцова й надалі погіршуватиметься, швидше за все, лікарі приймуть рішення про його примусове годування, «оскільки вони не можуть йому дозволити померти в колонії».

Як повідомляв УНІАН, Сенцова співробітники ФСБ РФ затримали в Криму навесні 2014 року. Його етапували до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова до 20 років ув'язнення.

14 травня Сенцов оголосив безстрокову голодовку з вимогою звільнити всіх 64 українських політв'язнів Кремля.