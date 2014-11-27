У Сумській області офіцер вкрав 4,3 млн гривень і втік у Росію

Начальник фінансової служби військової частини не вийшов з відпустки, після чого були розпочаті перевірки, пише Новое время.

Було встановлено, що разом з офіцером з рахунків військової частини пропало 4,3 млн грн бюджетних коштів, призначених на забезпечення українських військовослужбовців.

Також було встановлено, що начальник фінслужби підробив підпис командира частини і надав в органи державного казначейства первинні фінансово-платіжні документи, на підставі яких на рахунки одного з банків було перераховано бюджетні кошти на вказану суму.

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Викрадені гроші були виведені з установи банку та зараховані на карткові рахунки підозрюваного та інших осіб, а співробітник військової частини встиг виїхати в Росію, де проживають його родичі, стверджують в ГПУ.

Начальнику фінансово-економічної служби військової частини надіслано повідомлення про підозру. На даний момент він оголошений в розшук, йому загрожує позбавлення волі від п'яти до десяти років.