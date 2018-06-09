У Житомирі судитимуть групу молодиків, які побили водія тролейбуса через зауваження

Нападникам загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

У Житомирі судитимуть групу молодиків, які у квітні цього року побили водія тролейбуса.

Як повідомила сьогодні кореспондента УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, Житомирська місцева прокуратура затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом побиття групою житомирян водія тролейбуса, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 квітня цього року троє житомирян – неповнолітня дівчина та двоє 18-річних хлопців, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, близько 19.00, неподалік школи № 17, грубо порушуючи громадський порядок, з хуліганських мотивів почали стукати по вікнах тролейбуса, який стояв на зупинці громадського транспорту «Хлібна». Так вони вирішили помститися водію тролейбуса, помилково думаючи, що це саме той, який раніше зробив їм зауваження щодо переходу вулиці у недозволеному місці", - сказала Гоша.

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За її словами, насправді це був інший водій, який, не розуміючи мотивів агресивної поведінки перехожих, зійшов на сходинку тролейбуса, щоб з’ясувати причини. Однак нетверезі зловмисники не стали пояснювати свої дії, натомість зіштовхнули водія на тротуар та почали жорстоко бити. Пасажири намагалися заступитися за потерпілого. Внаслідок побиття водій тролейбуса з тілесними ушкодження було госпіталізовано.

Зловмисниками виявились випускниця вечірньої школи, студент ліцею та безробітний.

Обвинувальний акт скеровано до Богунського районного суду Житомира для розгляду по суті.

Нападникам загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.