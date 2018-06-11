Експерт розповів, чому Керченський міст не врятує туризм Криму від загибелі

Експерт зазначає, що Україна робила для Криму дуже багато і зараз півострів знаходиться в запустінні.

Голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ" і головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко заявив, що в останні роки туристична сфера анексованого Криму зазнає серйозних збитків, і новий Кримський міст не забезпечить півострову великий потік туристів.

Про це пише "Главред".

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"Офіційно називають цифру один мільйон туристів, що відвідали Крим з початку року. Збрехали вони в чотири-п'ять разів. Кримський міст на цьому ніяк не позначиться. Грають роль інші фактори. Я є експертом з туризму вже 20 років і 20 років знаю кримський і чорноморський туризм, кожне місто, всі особливості. Навіть був експертом проекту ЄС з туризму. Буде якийсь сплеск цікавості серед громадян Російської Федерації — як це, проїхатися по мосту. Цей фактор трошки спрацює, але лише трошки. Тому що в туристичних потоках працюють інші фактори, і головний з них — це відповідність ціни і якості. І в цьому головна проблема", - сказав він.

За словами Клименка, Україна робила для Криму дуже багато і зараз півострів знаходиться в запустінні. Посилаючись на моніторинг, експерт заявляє, що в Криму є проблеми з вивезенням сміття, з каналізацією, з дорогами, з станом набережних і з загальною туристичною інфраструктурою.

"У кримського туризму немає майбутнього. З 2016 року почалося падіння прилітають в Крим на відпочинок. Воно на рівні 2015 року і навіть нижче. А це найзаможніша категорія туристів. У Крим і далі будуть везти бюджетних відпочиваючих з далеких сибірських, далекосхідних і інших російських регіонів. Ця категорія відпочиваючих не користується туристичним сервісом. Сніданок, обід і вечеря в санаторії, немає грошей на морозиво дитині... А найоптимальніший сегмент відпочиваючих, середній клас, безумовно, буде їхати в Туреччину, Єгипет і Таїланд — не в Крим", - підсумував аналітик.

Як повідомляв УНІАН, ЗМІ показали наслідки окупації Криму Росією.