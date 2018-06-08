"Страшна посуха, врожай загинув": ЗМІ показали наслідки окупації Криму Росією (фоторепортаж)

15:04, 08 червня 2018
Суспільство
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Грунт в кримському селі потріскана від спеки / "Крим. Реалії"

Кримське село Правда Первомайського району страждає від страшної посухи. Причиною тому стало перекриття Північно-Кримського каналу в наслідок окупації Криму Росією.

Фотографії потерпілого села публікує видання "Крим. Реалії".

Жолоби Північно-Кримського каналу пересохли
Жолоби Північно-Кримського каналу пересохли /  © "Крим. Реалії"
Тепер же по підземних трубах вода качається виключно з артезіанських свердловин
Тепер же по підземних трубах вода качається виключно з артезіанських свердловин /  © "Крим. Реалії"
Одне з постраждалих від посухи пшеничних полів «Правди». Вціліло 240 гектарів, повністю загинуло - 760
Одне з постраждалих від посухи пшеничних полів «Правди». Вціліло 240 гектарів, повністю загинуло - 760 /  © "Крим. Реалії"
Колосся озимого ячменю так і не набрали потрібної кондиції. Його прибирання в «Правді» вже почалася
Колосся озимого ячменю так і не набрали потрібної кондиції. Його прибирання в «Правді» вже почалася /  © "Крим. Реалії"
Грунт на кукурудзяному полі потріскалася від спеки. За всю весну дощ в Правді випадав три рази
Грунт на кукурудзяному полі потріскалася від спеки. За всю весну дощ в Правді випадав три рази /  © "Крим. Реалії"
© "Крим. Реалії"
© "Крим. Реалії"

З 4 червня Правда, як і весь район, офіційно живе в режимі надзвичайної ситуації природного характеру. У зв'язку з безперервною посухою для чотирьох степових районів півострова своїм розпорядженням ввів підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов.

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Через посушливу погоду господарство повністю втратило 75% врожаю пшениці, збиток склав близько 10 млн рублів (понад 4 млн. гривень). Значні втрати кооператив «Правда» понесе і в озимому ячмені, збір якого почався 5 червня.

«Ситуація катастрофічна. Схожа посуха у нас була і в 2008, і в 2012 роках. Але тоді виручала дніпровська вода» – говорить головний агроном господарства Павло Талалов.

Як повідомляв УНІАН, у Красногвардійському, Нижньогірському, Первомайському та Радянському районах окупованого Криму оголосили режим надзвичайної ситуації через посуху.

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Теги: #Крим#окупація Криму