"Страшна посуха, врожай загинув": ЗМІ показали наслідки окупації Криму Росією (фоторепортаж)

Через посушливу погоду кримське село Правда повністю втратило 75% урожаю пшениці.

Кримське село Правда Первомайського району страждає від страшної посухи. Причиною тому стало перекриття Північно-Кримського каналу в наслідок окупації Криму Росією.

Фотографії потерпілого села публікує видання "Крим. Реалії".

З 4 червня Правда, як і весь район, офіційно живе в режимі надзвичайної ситуації природного характеру. У зв'язку з безперервною посухою для чотирьох степових районів півострова своїм розпорядженням ввів підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов.

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Через посушливу погоду господарство повністю втратило 75% врожаю пшениці, збиток склав близько 10 млн рублів (понад 4 млн. гривень). Значні втрати кооператив «Правда» понесе і в озимому ячмені, збір якого почався 5 червня.

«Ситуація катастрофічна. Схожа посуха у нас була і в 2008, і в 2012 роках. Але тоді виручала дніпровська вода» – говорить головний агроном господарства Павло Талалов.

Як повідомляв УНІАН, у Красногвардійському, Нижньогірському, Первомайському та Радянському районах окупованого Криму оголосили режим надзвичайної ситуації через посуху.