Вибух у нічному клубі в Сумах: роботу сумнозвісного закладу «Луна» пропонують обмежити

Сумський нічний клуб "Луна" є одним з найнебезпечніших закладів міста.

У Сумах поліція пропонує заборонити роботу в нічний час клубу «Луна», у якому 10 червня від вибуху гранати постраждали 9 осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні, 11 червня, під час апаратної наради в Сумській міській раді.

За інформацією начальника сектору Сумського відділу Головного управління Нацполіції в області Олександра Дідусьова, нічний клуб «Луна» є одним з найбільш криміногенних в обласному центрі.

«Якщо говорити про оперативну обстановку, то ми детально опрацювали ситуацію, що склалась навколо розважальних закладів, розташованих на території Сум. У результаті аналізу з’ясувалося, що найбільша кількість повідомлень про правопорушення надходить саме з нічного клубу «Луна», – доповів Дідусьов.

За його словами, керівництво Сумського відділу поліції і Головного управління Нацполіції в області неодноразово зверталися до міської влади щодо зміни режиму роботи цього закладу, що дозволяє Закон України «Про місцеве самоврядування». Останній лист із цього приводу було надіслано в Сумську міськраду в січні.

У свою чергу Сумський міський голова Олександр Лисенко запевнив, що ситуація з вибухом гранати в розважальному закладі не залишиться без реагування міської влади.

«Треба перевірити, що відбувається в усіх закладах, куди наші містяни ходять відпочивати, аби був порядок і спокій у місті. Непоодинокі сигнали з нічного клубу «Луна» вже надходили, тож виконавчий комітет зобов’язаний відреагувати, і ми спільно з правоохоронними органами повинні взяти відповідний контроль над ситуацією», – підкреслив Лисенко.

Він доручив підготувати відповідні матеріали на розгляд профільної депутатської комісії, а також відповідний проект рішення для розгляду на засіданні виконавчого комітету міськради.

Також міський голова зазначив, що на наступну сесію готується проект рішення щодо заборони реалізації алкоголю в нічний час – з 22.00 до 7.00.

«Уже підготовлений проект рішення виконкому. Після 22.00 торгівля алкоголем буде заборонена», – наголосив перший заступник Сумського міського голови Володимир Войтенко.

Крім того, за інформацією в.о. начальника міського відділу охорони здоров’я Олени Чумаченко, внаслідок вибуху у клубі було госпіталізовано сімох людей, у тому числі п’ятьох – до обласної лікарні, двох – до міської клінічної лікарні №5.

«Всім постраждалим надали медичну допомогу, загроз їхньому життю немає. Стан здоров’я постраждалого, якому знадобилось оперативне втручання, розцінюється як тяжкий, решти – середнього ступеню тяжкості. Одна особа після наданої медичної допомоги залишила лікувальний заклад», – зазначила посадовець.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах зранку 10 червня внаслідок вибуху гранати РГД-5 у нічному клубі «Луна» постраждали 9 осіб. 28-річного зловмисника, який кинув гранату, затримано.

В грудні минулого року повідомлялось, що в Сумах охоронці нічного клубу "Луна" жорстоко побили двох відвідувачів. Як стверджують місцеві жителі, нічний заклад "Луна "давно відомий у Сумах тим, що тамтешні охоронці постійно влаштовують побиття відвідувачів. Кожні вихідні до відділення нейрохірургії обласної лікарні потрапляють один або декілька постраждалих.

Крім того, місцеві подейкують, що власник закладу Олег Урун має великі зв’язки, зокрема у керівництві місцевої прокуратури, через що ще жодного разу його працівники не понесли покарання. Примітно, що про славу цього закладу давно відомо й міській владі.