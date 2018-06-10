У нічному клубі в Сумах підірвали гранату – постраждали семеро людей

За неофіційною інформацією, чоловіка не пустили до нічного закладу, тому він повернувся у балаклаві та з гранатою у руках.

У розважальному закладі «Луна» в місті Суми сьогодні близько 6-ї ранку вибухнула граната Ф1. У результаті інциденту сімох потерпілих госпіталізували до Сумської обласної лікарні.

Читайте такожУ Чернівцях біля будівлі СБУ прогримів вибух - ЗМІ (фото)

Як повідомляє ТСН, двоє постраждалих у важкому стані, один чоловік отримав поранення руки, іншого - лікарі забирали на каталці.

Правоохоронці затримали чоловіка 1990 року народження. Йому інкримінують чотири статті ККУ: замах, хуліганство, опір працівникам поліції та незаконне зберігання зброї.

Очевидці інциденту ситуацію не коментують. За неофіційною інформацією, чоловіка не пустили в нічний заклад, тому він повернувся у балаклаві та з гранатою у руках.

Нагадаємо, в грудні минулого року в Сумах охоронці нічного клубу "Luna" жорстоко побили двох відвідувачів.

Як стверджують місцеві жителі, нічний заклад Luna давно відомий у Сумах тим, що тамтешні охоронці постійно влаштовують побиття відвідувачів. Кожні вихідні до відділення нейрохірургії обласної лікарні потрапляють один або декілька постраждалих.

Крім того, місцеві подейкують, що власник закладу Олег Урун має великі зв’язки, зокрема у керівництві місцевої прокуратури, через що ще жодного разу його працівники не понесли покарання. Примітно, що про славу цього закладу давно відомо й міській владі.