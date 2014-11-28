Стало відомо, хто оприлюднив відео знущань над Гаврилюком

"Мене це шокувало, я вирішив сам його викласти в інтернет. Мені тоді здалося, що це був самий зухвалий фрагмент з того, що я бачив, проте це був не поодинокий випадок", - зізнався Антон Гусєв в в інтерв'ю радіо "Свобода".

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За його словами, дії "беркутівців" на Майдані назавжди змінили його ставлення до правоохоронної системи. "Можливо, для когось я систему зрадив, але я не зрадив український народ, якому я дав присягу на вірність. Присягу я давав народу, а не системі", - сказав колишній міліціонер.

Він також зізнався, що з Михайлом Гаврилюком зустрічався один раз, проте нормального спілкування не вийшло.

Нагадаємо, під час Майдану відео з активістом Михайлом Гаврилюком, якого правоохоронці роздягли на морозі та фотографували, облетіло увесь світ. Після перемоги Майдану Михайло Гаврилюк публічно вибачив одного з кривдників – Леоніда Ломоноса, після того як він вибачився за свій вчинок.