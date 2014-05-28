Винесено вирок бійцям, які знущались над активістом Майдану Гаврилюком

13:47, 28 травня 2014
Суспільство
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Печерський районний суд виніс вирок двом бійцям внутрішніх військ МВС, які знущалися над активістом Майдану Михайлом Гаврилюком під час акцій протесту в Києві 22 січня.

Михаил Гаврилюк простил своих обидчиков, и не требовал сурового наказания / фото: Раевская Анна

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, військовослужбовців звинувачували у перевищенні службових повноважень та вчиненні насильства у відношенні активіста Майдану Михайла Гаврилюка.

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На судовому засіданні обвинувачені повністю визнали свою провину у вчиненні інкримінованих їм злочинів. Зважаючи на це потерпілий пробачив своїх кривдників, і не наполягав на призначенні їм суворого покарання.

Вироком суду одного з обвинувачених засуджено до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном на рік, іншого - до 2 років обмеження волі з аналогічним випробувальним терміном, що відповідає мірі покарання, затвердженій в угоді про примирення з потерпілим.

Крім того, суд заборонив обом засудженим займатися правоохоронною діяльністю протягом року.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня у ЗМІ було оприлюднено відео про знущання правоохоронцівнад активістом Майдану Михайлом Гаврилюком на вулиці Грушевського. 27 січня було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу («перевищення влади або службових повноважень»).

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