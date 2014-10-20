У справі Гаврилюка, якого силовики роздягли догола на морозі, судитимуть ще одного офіцера

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Як зазначається в повідомленні, Генпрокуратура продовжує роботу з викриття та притягнення до кримінальної відповідальності працівників органів внутрішніх справ, які заподіяли тілесні ушкодження учасникам мирних акцій протесту та вчинили інші дії насильницького характеру.

«17 жовтня 2014 року до Печерського районного суду міста Києва скеровано обвинувальний акт стосовно офіцера внутрішніх військ МВС України, який, виконуючи обов’язки по охороні громадського порядку, не вжив заходів щодо припинення неправомірних дій відносно потерпілого Михайла Гаврилюка з боку інших правоохоронців», - зазначається в повідомленні.

В ГПУ нагадали, що це вже четверта службова особа, яка притягується до кримінальної відповідальності за вчинення цього резонансного злочину.

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Як повідомляв УНІАН, під час масових акцій протесту в центрі Києва 23 січня 2014 року засоби масової інформації оприлюднили відео про знущання правоохоронців над активістом Майдану Гаврилюком на вул. Грушевського.

На відео силовики глузували та змушували фотографуватися на морозі голого побитого чоловіка. Наприкінці відео він сідає в автозак, а хтось з правоохоронців дає йому стусана.

27 січня було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень), внесено до ЄРДР.

Тоді ж МВС України вибачилося за неприпустимі дії людей у міліцейській формі, які фігурують у відео.

У травні двох бійців внутрішніх військ МВС, які знущалися над Гаврилюком, було засуджено умовно за звинуваченням у перевищенні службових повноважень та вчиненні насильства стосовно активіста Майдану Гаврилюка під час акцій протесту у столиці 22 січня 2014 року.

У судовому засіданні за участі представника Генеральної прокуратури обвинувачені повністю та беззастережно визнали свою вину у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

Зважаючи на це, потерпілий вибачив своїх кривдників та не наполягав на призначенні їм суворого покарання.