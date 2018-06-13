На Донбасі спалили "Путіна" (фото)

07:56, 13 червня 2018
Суспільство
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Активісти провели акцію проти агресії РФ / фото novosti.dn.ua

У Мирнограді Донецької області кілька десятків активістів провели марш "Росія – зупинись", у ході якого спалили опудало, що символізує президента РФ Володимира Путіна.

За їхніми словами, мета маршу – показати, що жителі Донбасу виступають проти російської агресії, передають "Новости Донбасса".

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Також активісти закликали представників світової спільноти відмовитися від відвідування чемпіонат світу з футболу, який через кілька днів почнеться у Росії.

У заході взяли участь представники "Національного корпусу", а також громадських організацій «Патріоти українського Донбасу» і «Типовий Мирноград».

Активісти провели акцію проти агресії РФ / фото novosti.dn.ua

Раніше біля Генерального консульства Російської Федерації в Одесі активісти спалили опудало «російського окупанта», протестуючи проти військової агресії Росії на сході України.

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Теги: #Донбас#Росія#опудало#Володимир Путін