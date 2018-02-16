В Одесі біля консульства Росії обезголовили й спалили опудало з прапором РФ (фото)

Пікет присвячено третій річниці боїв під Дебальцевим, де упродовж місяця в 2015 році загинули і пропали безвісти понад 250 українських військових.

Біля Генерального консульства Російської Федерації в Одесі активісти сьогодні спалили опудало «російського окупанта», протестуючи проти військової агресії Росії на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні ввечері проукраїнські активісти зібралися біля зазначеного будинку, розташованого в курортній зоні - на Гагарінському плато.

Активісти прийшли з плакатами: «Росіяни, досить брехати і вбивати!», «Росія - це тероризм», «Путін - вбивця дітей» та ін. Також вони тримали велику чорну розтяжку з помаранчевим написом: «Окупантам - смерть».

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Активісти принесли із собою опудало в людський зріст, одягнене в камуфляж, до якого прикріпили російський триколор і георгіївську стрічку. Заявивши, що це «окупант», йому відрубали голову, потім облили горючою сумішшю і підпалили.

Як відзначили організатори акції, пікет присвячено третій річниці боїв під Дебальцевим, де упродовж місяця з 18 січня по 18 лютого 2015 року загинули і пропали безвісти понад 250 українських військових.

«Кремль намагався нам створити другий Іловайськ, тому що в цей час йшли переговори в Мінську. Москва щосили намагалася знищити українську армію, але хлопці вистояли. Українські військові вийшли з Дебальцевого, забравши з собою поранених, загиблих і техніку. Це були запеклі бої. Про це треба пам'ятати», - заявили активісти.

Після пікету біля пам'ятного знака воїнам АТО біля Одеської ОДА було проведено панахиду за загиблими.

Як повідомляв УНІАН, генеральне консульство Білорусі в Одесі буде закрито до 23 лютого. Дипломатичне представництво закривається у зв'язку з постановою уряду Білорусі від 4 січня 2018 року.

Генеральне консульство Республіки Білорусь в Одесі працювало у місті з 2011 року.