Сенцов потрапив до реанімації, але продовжує голодувати - сестра

Сестра режисера Наталія Каплан також повідомила, що 8 червня Сенцова відвозили до реанімації. Однак на сьогодні актуальної інформації про стан здоров’я немає.

Незаконно ув'язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов, який 14 травня розпочав голодування, не має наміру припиняти свою акцію.

Про це сестра режисера Наталія Каплан повідомила "Радіо Свобода".

За її словами, 8 червня Сенцова відвозили в реанімацію.

Зараз він перебуває в медчастині колонії, припиняти голодування не збирається.

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«Невідомо поки, чи застосовували примусове годування, як погрожували. Це все буде відомо наприкінці тижня. Здаватися він не збирається, помирати не збирається, але і відступати від умов голодування теж», – сказала Каплан.

Актуальних офіційних повідомлень про стан здоров’я Сенцова немає. Фахівці лікарні міста Лабитнангі, які 8 червня оглянули українця, вказали, що «засуджений Сенцов… постійно перебуває під динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання», «Сенцову проведено низку клініко-інструментальних досліджень», а лікарям колонії «надані рекомендації щодо подальшого ведення пацієнта».

Європарламент проведе сьогодні дебати, а пізніше голосування щодо резолюції про права людини в Росії і зокрема про справу Сенцова.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув’язнення.

Сенцова утримують у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він розпочав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв’язнів.