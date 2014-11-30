ЗМІ: у Слов'янському районі вбили журналіста Кучинського та його дружину

Як повідомляє сайт «Новости Донбасса», в Слов'янському районі знайдено тіло вбитого журналіста і його дружини.

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Олександр Кучинський - власник і головний редактор газети "Кримінал-експрес", автор і видавець книги "Хроніка донецького бандитизму".

Раніше повідомлялося, що в Слов'янський міськвідділ міліції надійшла інформація про виявлення на дачі в селі Богородичне (Слов'янський район) трупів чоловіки і жінки з колото-різаними ранами.