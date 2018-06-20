ЗНО-2018: майже 15% абітурієнтів "провалили" тест з історії України

Результати ЗНО з'являться на інформаційних сторінках абітурієнтів 21 червня.

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали «склав/не склав» для усіх предметів зовнішнього незалежного оцінювання.

Як повідомили у прес-службі УЦОЯО, успішно скласти тестування з історії України вдалося лише 85,81 % учасників. Географію склали 87,67 %; фізику - 83,18 %, хімію - 89,51 % учасників тестування.

Результати ЗНО з'являться на інформаційних сторінках абітурієнтів вже завтра, 21 червня.

Як повідомляв УНІАН, подолати прохідний бар'єр ЗНО з української мови вдалося 86% абітурієнтів, з математики - 81%. Найуспішніше випускники склали ЗНО з біології: 92% учасників подолали бар'єр «склав/не склав».

Англійську мову успішно склали 87%; німецьку - 82 %; французьку - 86%; іспанську 88%.