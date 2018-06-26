Москалькову не пустили в Лук'янівське СІЗО на зустріч з дезертиром Одинцовим

Переговори Москалькової з її українською колегою "не дали позитивних результатів і ворота СІЗО Києва залишилися зачиненими для російського омбудсмена".

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що її не впустили до Лук’янівського СІЗО в Києві, де вона хотіла зустрітися із засудженим у «справі кримських дезертирів» військовослужбовцем Максимом Одинцовим.

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Її прес-служба зазначає, що в СІЗО послалися на відсутність дозволу Міністерства юстиції України, а також дозволу суду. Згідно з повідомленням, переговори Москалькової з її українською колегою Людмилою Денісовою «не дали позитивних результатів і ворота СІЗО Києва залишилися зачиненими для російського омбудсмена».

Перед цим Москалькова зустрілася із затриманими в Україні моряками кримського корабля «Норд».

Як повідомляв УНІАН, колишні військовослужбовці Збройних сил України Олександр Баранов і Максим Одинцов були затримані 21 листопада українськими правоохоронцями на адмінкордоні з анексованим Кримом. Вони після анексії півострова перейшли служити в російську армію.