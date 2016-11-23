Суд залишив за ґратами кримських дезертирів-зрадників, скасувавши заставу

19:31, 23 листопада 2016
Суспільство
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Центральний районний суд Миколаєва залишив під арештом на два місяці затриманих на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом колишніх військовослужбовців Збройних сил України Олександра Баранова і Максима Одинцова, які перейшли служити в російську армію, скасувавши право внесення застави.

Зважаючи на те, що військовослужбовцям повідомлено про підозру в держзраді, до них має бути обрано винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою / ombudsman.gov.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, таке рішення було ухвалено 23 листопада за клопотанням слідчого.

22 листопада військовослужбовцям, яких підозрюють у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 408 КК України (дезертирство), було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 350 тис. грн Баранову і 250 тис. грн Одинцову.

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"Цього ж дня їм було повідомлено нову підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Слідчий клопотав про зміну способу виконання попередньо обраних заходів, із зазначенням про неможливість застосування застави як альтернативного запобіжного заходу", - повідомили в суді.

Зважаючи на те, що військовослужбовцям повідомлено про підозру в держзраді, до них має бути обрано винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Дослідивши обставини клопотання, суд постановив змінити спосіб виконання запобіжного заходу, зазначений у попередніх постановах від 22.11.2016 року, скасувавши можливість звільнення під заставу", - повідомили в суді.

Як повідомляв УНІАН, колишні військовослужбовці Збройних сил України Олександр Баранов і Максим Одинцов були затримані 21 листопада українськими правоохоронцями на адмінкордоні з анексованим Кримом. Вони після анексії півострова перейшли служити в російську армію.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави. Для Баранова застава становила 350 тис. грн., для Одинцова - 250 тис. грн.

За даними СБУ, колишні українські військовослужбовці приїхали на КПВВ «Чонгар», щоб за гроші одержати дипломи про закінчення вищих навчальних закладів.

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