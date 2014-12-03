У криворізькому ВНЗ виник корупційний скандал

Про це йдеться у відкритому листі ради студентського управління Криворізького економічного інституту до генпрокурора Віталія Яреми.

За словами студентів, завідувач кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами Олена Щекович, запідозрена півроку тому у хабарництві, від посади досі не усунена, викладає, керує підготовкою і захистом дисертацій.

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"Словом, активно займається колишньою діяльністю, в процесі якої і вимагала хабарі", - йдеться в листі.

Студентська рада заявляє, що підозри аж ніяк не безпідставні. На кадрах оперативної зйомки, що з'явилися в Інтернеті, зокрема, видно, як Олена Сергіївна ділить з одним з колег гроші, «наколядовані» на іспитах (запис зроблено якраз під час літньої сесії - 26 червня 2014 року).

На іншому ролику пані Щекович розповідає здобувачці кандидатського диплома, скільки, за що саме і в якій валюті потрібно заплатити, щоб захист дисертації пройшов успішно.

"Переконуючи клієнтку у власній порядності, завкафедрою говорить: «Щоб не було корупції, я чітко розношу - роздаю. Все чітко». Мовляв, це не хабарі, а організаційні витрати", - заявляють студенти.

Рада студентського управління КНІ також повідомляє, що Щекович залякала викладачів своєї кафедри, нібито вони «викладуть будь-який матеріал, який не буде відповідати дійсності», так як бояться переслідувань з боку Юрія Вілкула (мер Кривого Рогу, колишній ректор Криворізького національного університету, до складу якого нині входить Криворізький економічний інститут і Олександра Вілкула (син Юрія Вілкула, екс-віце-прем'єр і один з лідерів Опозиційного блоку).

"Кажуть, своїми тісними зв'язками з всесильним в Кривому Розі сімейством Вілкула Щекович Олена лякала викладачів і студентів і раніше", - заявляють студенти.

Вихід із ситуації студенти бачать у якнайшвидшому поверненні Криворізького економічного інституту під юрисдикцію Київського національного економічного університету економіки їм. Вадима Гетьмана, як це було в «довілкулівську епоху».

Перше засідання у справі Олени Щекович відбудеться в Центрально-міському райсуді Кривого Рогу 9 грудня 2014 року.