З полону бойовиків звільнені четверо українських військових

15:40, 03 грудня 2014
Суспільство
0 0

З полону бойовиків на Донбасі звільнені четверо українських військовослужбовців.

REUTERS

Про це йдеться в повідомленні Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін, передає LB.ua.

Читайте такожЗ полону терористів звільнено офіцера ЗСУ

"За сприяння російської сторони спільного центру звільнені з полону четверо військовослужбовців збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter