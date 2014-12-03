З полону бойовиків звільнені четверо українських військових

Про це йдеться в повідомленні Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін, передає LB.ua.

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"За сприяння російської сторони спільного центру звільнені з полону четверо військовослужбовців збройних сил України", - йдеться в повідомленні.