З полону звільнили ще 6 військових - Порошенко

23:37, 27 листопада 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко заявив, що з полону звільнили ще 6 українських військових.

Фото УНИАН

Про це йдеться у повідомленні на йогоTwitter-сторінці.

Згідно з інформацією, 5 звільнених - з батальйону "Миротворець", один - з батальйону "Донбас". Серед них 2 офіцери.

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