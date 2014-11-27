З полону звільнили ще 6 військових - Порошенко

Про це йдеться у повідомленні на йогоTwitter-сторінці.

Згідно з інформацією, 5 звільнених - з батальйону "Миротворець", один - з батальйону "Донбас". Серед них 2 офіцери.

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