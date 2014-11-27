З полону звільнили ще 6 військових - Порошенко
23:37, 27 листопада 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко заявив, що з полону звільнили ще 6 українських військових.
З полону звільнили ще 6 військових, серед них 2 офіцери / УНИАН
Про це йдеться у повідомленні на йогоTwitter-сторінці.
Згідно з інформацією, 5 звільнених - з батальйону "Миротворець", один - з батальйону "Донбас". Серед них 2 офіцери.
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Звільнили з полону ще 6 наших військових - 5 з батальйону "Миротворець", один з батальйону "Донбас". Серед них 2 офіцери. Слава Україні!
— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 Листопад 2014
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