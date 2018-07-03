Адвокати екс-"беркутівців" просять суд про експертизу записів з камери спостереження на готелі "Україна"

Захисники колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" вважають, що запис, на якому видно, як розгорталися події 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській, має ознаки монтажу і просять суд призначити експертизу цього відео.

Адвокати п’ятьох екс-«беркутівців», обвинувачених у розстрілах активістів Майдану, попросили суд призначити експертизу відео з камери спостереження на готелі «Україна».

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Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням адвокати сьогодні звернулися до колегії суддів Святошинського райсуду Києва, що розглядає справу.

Захисники екс-«беркутівців» стверджують, що на відео є повтори кадрів. Частина відео без звуку, і тому вони просять, щоб експерти надали висновок з цього приводу.

Своєю чергою прокурор Яніс Сімонов повідомив журналістів, що дане відео було знайдено та долучено до справи лише цього року, тобто на етапі судового слідства.

За його словами, камера була встановлена на готелі “Україна”, що дало можливість одночасно знімати як мітингувальників, так і правоохоронців зі зброєю.

“Тобто, видно переміщення одних та інших і хто по кому стріляв”, - сказав Сімонов.

Також він додав, що у прокуратурі не сумніваються, що дане відео є автентичним, його не монтували.

Сьогодні о 15.30 суд оголосить рішення стосовно призначення або відмови у призначенні експертизи відеозапису за клопотанням адвокатів.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України у 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Сергія Зінченка й Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в Генпрокуратурі заявили про завершення розслідування й направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського.

За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов’язків,умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об’єднані в одне.