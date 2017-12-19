Вбивства на Майдані: суд погодився допитати двох грузинів із фейкового фільму, у якому вони вказують на Саакашвілі та Пашинського

Святошинський районний суд міста Києва задовольнив клопотання про допит у кримінальному провадженні за обвинуваченням п’ятьох колишніх бійців спецпідрозділу МВС «Беркут» як свідків захисту двох громадян Грузії Коби Нергадзе та Олександра Ревазішвілі. Клопотання подали адвокати п’ятьох екс-«беркутівців» щодо вбивств на Майдані 20 лютого 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий суддя Сергій Дячук зауважив, що через Міністерство юстиції до офіційних органів Вірменії, де тимчасово проживають згадані громадяни Грузії, має бути скерований міжнародний правовий запит про організацію такого допиту. На переконання захисту, зазначені громадяни Грузії можуть надати покази про те, що по мітингувальниках та правоохоронцях вівся вогонь з будівель Національної музичної академії та готелю «Україна».

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Проти допиту цих громадян виступила адвокат потерпілих Євгенія Закревська. Вона вважає, що адвокати екс-«беркутівців» намагаються створити штучні докази невинуватості своїх підзахисних. Адвокат висловила сумнів у тому, що ці двоє громадян Грузії взагалі перебували в Україні під час подій Революції гідності.

За словами Закревської, в італійському документальному фільмі, в якому Нергадзе та Ревазішвілі фігурують як очевидці подій, вони називають Міхеїла Саакашвілі президентом Грузії у 2013 році в той час, коли він вже не був діючим президентом. Також вони плутають дати та події періоду Революції гідності і показують документи з граматичними помилками, додала адвокат.

Мова йде про 20-хвилинний документальний фільм італійського журналіста Джіана Мікалессіна "Україна: приховані істини", опублікований в інтернеті у листопаді 2017 року. У фільмі кілька громадян Грузії стверджують, що вони були снайперами, які розстрілювали солдатів "Беркута" і майданівців. Ці люди стверджують, що "входили у команду Саакашвілі" і прибули до Києва у січні 2014 року. За словами цих людей, їх "курирував Сергій Пашинський". Аналітики стверджують, що фільм та інформація у ньому - фейк та прокремлівська пропаганда.

Сьогодні суд також розглядає клопотання обвинувачення про чергове продовження екс-"беркутівцям" запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України у 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Сергія Зінченка й Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування й направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов’язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об’єднані в одне.