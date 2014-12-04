У район Дебальцевого бойовики перекидають бронетехніку та артилерію - Тимчук

Продовжується посилення угрупувань російсько-терористичних військ в районі Дебальцевського плацдарму, так і в районі Первомайськ - Стаханов, Алчевськ.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Зазначається прибуття додаткової бронетехніки, а також артилерійських систем (всього до 20 одиниць ствольної артилерії)", - наголошується у повідомленні.

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Також російська зведена тактична група, яка зосереджена в районі Вергулівки (вздовж траси Луганськ - Донецьк) доукомплектовується після понесених у районі Чорнухине втрат.

На цей час замість даної тактичної групи до передових позицій висунуті місцеві терористичні формування - всього 3 підрозділи, в свою чергу діючі декількома дрібними групами. На озброєнні даних груп знаходиться всього до 5 одиниць бронетехніки. Відзначається вкрай незадовільний стан обмундирування і спорядження бойовиків зі складу даних формувань.