В окупованому Криму РФ сформувала артилерійський полк для прикриття берега

У числі озброєння - понад 60 одиниць нових артилерійських систем: протитанковий комплекс "Хризантема", 152-мм гаубиці "Мста", оснащені автоматизованою системою наведення гармати, реактивні системи залпового вогню "Торнадо-Г".

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу Південного військового округу.

"Особовий склад військової частини сформований за змішаним принципом. Посади, що визначають боєготовність артилерійських підрозділів, укомплектовані військовослужбовцями за контрактом. В основному це посади командирів гармат, навідників-операторів, топогеодезистов, обчислювачів, механіків-водіїв", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Читайте такожПутін: Росія анексувала Крим, щоб не допустити приходу НАТО

У серпні особовий склад полку візьме участь у табірному зборі ракетних військ і артилерії, який пройде в Криму на полігоні Ангарський.На заключному етапі зборів будуть проведені тактичні навчання з бойовими стрільбами. Половина занять, в тому числі стрільб, пройде в нічний час.