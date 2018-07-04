Вбитого у центрі Києва чоловіка раніше судили за схожий злочин - ЗМІ

За даними ЗМІ, убитий належав до злочинного угрупування.

Загиблий вчора внаслідок стрілянини на вулиці Антоновича у Києві раніше був на лаві підсудних за підозрою у вбивстві та замаху на життя правоохоронця.

Про це виданню "Страна.ua" стало відомо з власних джерел у Міністерстві внутрішніх справ.

Вбитого звали Агаєв Давуд Шахадин-огли, його розстріляли за два дні до його дня народження, який він відзначає 5 липня. 31-річний уродженець міста Баку, громадянин республіки Азербайджан, офіційно в Україні не працював, однак мав посвідку на проживання.

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Як повідомляє видання, Агаєв входив до злочинного угрупування. У березні 2015 року Агаєв зі своїми подільниками - Алієвим і Гарагулею були підозрюваними у скоєнні низки злочинів - за ч. 2 ст. 15 п. 12 год. 2 ст. 115, 348 КК України. Це замах на вбивство і замах на життя співробітника правоохоронного органу.

Згідно з фабулою справи, яка доступна в Єдиному реєстрі судових рішень - 26 березня 2015 року, близько полудня, біля будинку № 12/3 по вулиці Городецького у Києві, Агаєв за попередньою змовою з Алієвим і Гарагулею, скоїв замах на вбивство громадянина Кожокіна, підкарауливши його біля будинку і простреливши йому ноги.

Потерпілий отримав три наскрізних вогнепальних поранення правої і лівої ніг, проте вижив і добити його не змогли, так як зловмисники одразу були затримані оперативниками печерської міліції і главку МВС, які за ними стежили.

До замаху на Кожокіна (колишній чернігівський хокеїст з кримінальними зв'язками) вони готувалися грунтовно, озброївшись пістолетами "Глок", Макарова та "Фортом". На місце розправи прибули на двох машинах - Toyota та Volkswagen. Намагаючись втекти від поліції, Агаєв з компанією ледь не збили правоохоронця.

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Однак зловмисники та і не отримали покарання за вчинені дії. Спочатку слідчий з дозволу прокуратури перекваліфікував їхні дії з замаху на вбивство двох осіб на хуліганство із застосуванням зброї та незаконне зберігання зброї та боєприпасів, а замах на співробітника поліції і зовсім прибрав.

Після направлення обвинувального акту до суду усіх трьох відпустили під заставу. А в кінці 2016 року трійка печерських суддів і зовсім виправдали Агаєва і компанію у всіх інкримінованих злочинах, повідомляє видання.

За даними джерела, беручи до уваги те, що саме Агаєв стріляв у Кожокіна, слідство не виключає, що він був убитий з мотиву помсти.

Як повідомляв УНІАН, у поліції заявили, що зловмисників, причетних до вчорашнього вбивства, було щонайменше двоє.