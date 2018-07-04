Поліція розповіла деталі вчорашнього вбивства в центрі Києва: зловмисників було щонайменше двоє

Одна з версій, що відпрацьовується слідчими, - вбивство на замовлення.

Зловмисників, причетних до вчорашнього вбивства чоловіка в Києві на вул. Антоновича, було щонайменше двоє.

Про це повідомляє столична поліція.

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«Ми можемо говорити, що зловмисників було щонайменше двоє, оскільки стрілок вийшов із автомобіля, який з місця події зник», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

За його словами, зловмисник втік у двори, є прикмети автомобіля, який він використовував, тож по місту Києву відпрацьовуються відповідні оперативні плани, орієнтування передані всім патрулям.

«Поліція відпрацьовує ряд версій, і безперечно одна з версій - це вбивство на замовлення. Однак це буде зрозуміло після встановлення особистості потерпілого, його зв’язків, відпрацювання способу його життя», - прокоментував Крищенко.

Він зазначив, що потерпілий помер у лікарні, у нього численні вогнепальні поранення.

«Але остаточні висновки нам надасть судово-медична експертиза», - сказав керівник столичного главку.

Як повідомляв УНІАН, у Києві вчора був введений оперативний план з розшуку зловмисника, який у центрі міста, на вулиці Антоновича вдень застрелив чоловіка.

У Відділі комунікації столичної поліції повідомили, що за попередньою інформацією, зловмисник вистрілив у чоловіка, а коли він впав – зробив ще кілька пострілів.

На місці вилучили стріляні гільзи, імовірно – від пістолета Макарова.

Особа потерпілого встановлена – чоловік 1988 року народження. Він у тяжкому стані перебував у лікарні. Пізніше стало відомо про смерть потерпілого.

Поліція розшукує, виходячи із показів свідків, чоловіка 30-35 років, який був одягнений у чорну куртку, при собі мав вогнепальну зброю.

Відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.