На Закарпатті створили додатковий пост прикордонників для перешкоджання контрабанді цигарок

Пост створено у Рахівському районі згідно з розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

У Рахівському районі Закарпаття створений додатковий спільний пост прикордонників та поліції для перешкоджання руху контрабандних цигарок через українсько-румунський кордон.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі Закарпатської ОДА.

Згідно з повідомленням, пост створений згідно з розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля. Відповідне розпорядження було підписане ще 22 червня.

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Згідно з документом, Мукачівському прикордонному загону та Головному управлінню Національної поліції доручено організувати спільне цілодобове несення служби і створити стаціонарний або пересувний пост на автодорозі між Білою Церквою та Великим Бичковим (Рахівський район).

Також правоохоронним органам доручено забезпечити проведення заходів у прикордонних населених пунктах Рахівського району із виявлення осіб, причетних до контрабандної діяльності та незаконного переміщення через українсько-румунський кордон тютюнових виробів.

Про пророблену роботу, згідно з розпорядженням, керівники поліції та загону зобов’язані щомісяця інформувати обласну державну адміністрацію.