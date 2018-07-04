ГПУ заборонила будівництво музею Революції Гідності на вулиці Інститутській

Музей Революції Гідності отримав припис від департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури.

Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури видав припис про заборону будівництва музею та меморіалу на вулиці Інститутській в центрі Києва.

Про це розповів директор музею Ігор Пошивайло, пише "Громадське радіо".

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За його словами, Музей Революції Гідності сьогодні, 4 липня, отримав припис від департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури про заборону будівництва музею та меморіалу на Інститутській.

«Фактично постанова забороняє будь-які дії: від зміни об’єктів, заборони знесення малих архітектурних форм до заборони насаджень», - зазначив Пошивайло.

Нагадаємо, 20 лютого у Києві оголосили результати Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності".