У Києві назвали переможця конкурсу проектів музею Революції Гідності

Переможцем став проект архітекторів Ірини Волинець зі Львова та Марії Процик з Нідерландів.

Сьогодні у Києві оголосили результати Міжнародного відкритого архітектурного конкурсу проектів на кращу проектну пропозицію щодо об’єкта "Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності".

Читайте також4 года после Революции достоинства: мнения украинцев (видео)Перможцем став проект архітекторів Ірини Волинець зі Львова та Марії Процик (Роттердам, Нідерланди). Про це повідомили на офіційній сторінці Міністерства культури у Facebook.

"Перша премія, проект-переможець конкурсу!: Архітектурне бюро MIstudio, авторський колектив: Ірина Волинець (Львів / Україна), Марія Процик (Ротердам / Нідерланди) – архітектори", - йдеться у повідомленні.

Друге та третє місце посіли архітектурні бюро з Німеччини.

Нагадаємо, сьогодні відзначають роковини Революції Гідності. З цього приводу США закликали владу України виконати обіцянки, оголошені на Майдані чотири роки тому.