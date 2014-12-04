У Харкові зіткнулися 2 автобуси і 3 автомобілі, постраждали 17 людей (відео)
21:33, 04 грудня 2014Суспільство
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ДТП відбулося з невідомих поки причин, обставини події зараз встановлюються.
Зіткнулися 2 пасажирських автобуси та 3 легковики / erve.ua
Сьогодні близько 18:00 в Харкові на перехресті вулиць Шевченка та спуску Желярді з невідомих причин виникла дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої зіткнулися 2 пасажирських автобуси та 3 легковики.
Про це повідомляє прес-служба МВД у Харкові.
За попередніми даними за медичною допомогою звернулися 17 осіб.
Наразі на місці події працюють працівники слідчо-оперативної групи, підрозділів ДАІ та експерти-криміналісти, а обставини ДТП ще встановлюються.
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