У Харкові зіткнулися 2 автобуси і 3 автомобілі, постраждали 17 людей (відео)

Сьогодні близько 18:00 в Харкові на перехресті вулиць Шевченка та спуску Желярді з невідомих причин виникла дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої зіткнулися 2 пасажирських автобуси та 3 легковики.

Про це повідомляє прес-служба МВД у Харкові.

За попередніми даними за медичною допомогою звернулися 17 осіб.

Наразі на місці події працюють працівники слідчо-оперативної групи, підрозділів ДАІ та експерти-криміналісти, а обставини ДТП ще встановлюються.