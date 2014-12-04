Бойовики за день 8 разів атакували Донецький аеропорт
23:01, 04 грудня 2014Суспільство
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4 грудня протягом дня, терористи 8 разів атакували захисників Донецького аеропорту.
Бойовики за день 8 разів атакували "кіборгів" / Голос України
Про це повідомили в медіацентрі АТО.
"Наші хлопці не залишили шансу загарбникам. Бандити щоразу змушені були відступати, залишаючи на полі бою своїх соратників", - йдеться в повідомленні.
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Як відомо, Генштаб України перехопив доповіді командирів російських військових підрозділів, які свідчать про великі втрати регулярних військ РФ в боях за Донецький аеропорт.
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