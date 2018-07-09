"Сломанная лапка": Надя Дорофєєва опублікувала "гаряче" фото

Дорофєєва опублікувала нове фото з відпочинку на Балі.

Відома українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва потішила фанатів черговим фото.

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На знімку, опублікованому в Instagram, артистка позує у спідній білизні. За 25 хвилин фото набрало понад 54 тисяч лайків.

"Красуня", "У спортзал піди, попу підкачай", "Ракета", "Дуже гарна", "Вау, мої очі осліпли від твоєї краси", "Надюшка вагітна", "Сломанная лапка", "Ти погладшала?", - пишуть користувачі у коментарях під фотографією.

Раніше Надя Дорофєєва продемонструвала спокусливу фігуру в купальнику на Балі.