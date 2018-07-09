"Сломанная лапка": Надя Дорофєєва опублікувала "гаряче" фото

15:31, 09 липня 2018
Суспільство
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Дорофєєву запідозрили у вагітності / фото instagram.com/nadyadorofeeva

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На знімку, опублікованому в Instagram, артистка позує у спідній білизні. За 25 хвилин фото набрало понад 54 тисяч лайків.

"Красуня", "У спортзал піди, попу підкачай", "Ракета", "Дуже гарна", "Вау, мої очі осліпли від твоєї краси", "Надюшка вагітна", "Сломанная лапка", "Ти погладшала?", - пишуть користувачі у коментарях під фотографією.

Раніше Надя Дорофєєва продемонструвала спокусливу фігуру в купальнику на Балі.

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Теги: #фото#Надя Дорофєєва