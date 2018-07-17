Одеський суд заарештував "смотрящого" від злодія в законі Гулі

Запобіжний захід Садигу Мирзоеву на прізвисько «Садочок» обрана без права внесення застави.

Суворовський районний суд Одеси визначив запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО учаснику злочинного угруповання, «смотрящого» від злодія в законі «Гулі» на прізвисько «Садік».

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, сьогодні суд заарештував його на два місяці без права внесення застави.

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Зокрема, уродженця Азербайджану Садига Мірзоєва на прізвисько «Садік» було затримано 14 липня через конфлікт - група молодих чоловіків, в тому числі Мірзоєв, побила битами кілька людей біля ринку, розташованого на вулиці Бочарова.

Від співпраці зі слідством Мірзоєв відмовляється. За даними слідства, у чоловіка, який офіційно ніде не працює, немає громадянства будь-якої країни. Раніше Комінтернівський районний суд Одеської області засудив Мірзоєва умовно за зберігання наркотиків і зброї.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Одесі затримано учасників злочинного угруповання, в числі яких Садиг Мірзоєв на прізвисько «Садік».

За словами начальника регіонального главку Нацполіції Дмитра Головіна, йдеться про «зухвале, що набирає обертів, злочинне угруповання за етнічною ознакою, яку очолював молоде кримінальне обдарування на прізвисько «Садік», який оголосив себе цілим «смотрящим» від злодія в законі «Гулі».

За даними поліції, підозрювані займалися дрібним рекетом, вимаганням тощо.