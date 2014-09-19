РФ стягує війська до Херсонської області і кордону Криму
Росія нарощує військову присутність на півночі Криму в безпосередній близькості від материкової України.
РНБО повідомляє про чотири тисячі солдатів, розділених на невеликі тактичні групи, йдеться в сюжеті ТСН.
Російські військові розгорнулися від Каркінітської затоки до Арабатської стрілки. У Держприкордонслужбі підтверджують цю інформацію. Вздовж перешийка прикордонники нарахували 50 танків та 100 боємашин російської армії.
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"Не на самому адміністративному кордоні, а на певній глибині. Від 3 до 10 кілометрів. Близько 4 тисяч особового складу. Є і танки, і бронетранспортери, і системи залпового вогню", - розповів начальник відділу з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Держприкордонслужби України Олег Слободян.
За даними українських силовиків, росіяни активно розвідують позиції наших армійців за допомогою безпілотників.