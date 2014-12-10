У Первомайську ватажок бойовиків погрожує "розвернути зброю" на Луганськ (відео)

Про це він заявив на камери в Первомайську, через складну гуманітарну ситуацію в місті, передає "Українська правда".

Він розповів, що подзвонив Плотницькому, "коли на площі міста Первомайська мене обступили жінки, ледь не розірвали мене на шматки".

"Сказали, дзвони при нас главі республіки, і нехай він при нас дасть відповідь на питання: де обіцяна пенсія? Де обіцяна зарплата? Де обіцяна гуманітарна допомога. Нехай буде соромно цим правителям", - розповів Іщенко.

Він припустив, що лідери бойовиків з Луганська не дають місту жодної допомоги, через конфлікт з "козачими загонами" Козіцина.

"Але саме ми стали тут (в Первомайську – ред.) і помираємо тут на передовій, щоб вони в Луганську почували добре і жили гарно… Вони там сплять в теплі, але хай хоч пам'ятають про людей, якщо нас, солдатів, вважають бидлом", - обурився Іщенко.

"Ми можемо розвернути зброю в інший бік, ми можемо це зробити! І потім буде дуже спекотно усім тим, хто вже нагрів свої зади", - пригрозив він.

Іщенко заявив, що луганська верхівка бойовиків не пускає в інші міста "російської гуманітарки".

Читайте такожБойовики "ЛНР" атакували "козаків" в Антрациті – загинули 12 осіб"Кажу на весь світ: за весь час, за 5 місяців, тільки 10 тисяч пакетів передали в Первомайськ з усього російського гуманітарного конвою. Більше ніхто ні одного пакета не дав", - обурився Іщенко.