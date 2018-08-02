На Закарпатті можуть розгорнути додатковий батальйон ЗСУ

Тим часом уряд сусідньої Угорщини вирішив створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області.

Міністр оборони України Степан Полторак обговорив з головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем можливість розташування в області батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ.

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Як повідомляється на сайті Міноборони України, робоча нарада Полторака та Москаля відбулась в Ужгороді 1 серпня.

«Під час спілкування було розглянута можливість розташування батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у м. Берегово та розвиток інфраструктури військових підрозділів у Мукачеве та Ужгороді», – вказано в повідомленні.

Зазначається що на нараді обговорювався також хід будівництва об’єктів інфраструктури для підрозділів ЗС України та житла для військовослужбовців.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Угорщині у зв'язку з недружніми кроками Будапешта щодо України - уряд Угорщини вирішив створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну.

Нещодавно угорський прем'єр Орбан заявив, що не вірить в реалістичність устремлінь українців приєднатися до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору.