Бойовики ДНР вигнали спостерігачів ОБСЄ з Павлополя

Як передає "Радіо Свобода", перед тим місцеві жителі встигли розповісти спостерігачам, що протягом попередніх двох днів в їх місцевості боїв не було.

Раніше спостерігачі ОБСЄ кілька разів повідомляли, що і сепаратисти, і українські силовики час від часу не пропускали їх через блокпости.

Варто зазначити, що населений пункт Павлопіль був нейтральним. Але днями його захопили сепаратисти й почали звідти обстрілювати українські позиції.

Читайте такожВ ОБСЄ заявили, що «режим тиші» знаходиться в хиткому стані

12 грудня за даними представників українського полку "Азов", на околиці Павлополя відбувся бій між сепаратистами і українськими військовими, внаслідок якого є жертви з обох сторін.