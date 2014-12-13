Бойовики ДНР вигнали спостерігачів ОБСЄ з Павлополя
01:50, 13 грудня 2014Суспільство
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Двоє озброєних бойовиків ДНР вигнали спостерігачів місії ОБСЄ із селища Павлопіль Донецької області.
Бойовики ДНР вигнали спостерігачів ОБСЄ з Павлополя / УНІАН
Як передає "Радіо Свобода", перед тим місцеві жителі встигли розповісти спостерігачам, що протягом попередніх двох днів в їх місцевості боїв не було.
Раніше спостерігачі ОБСЄ кілька разів повідомляли, що і сепаратисти, і українські силовики час від часу не пропускали їх через блокпости.
Варто зазначити, що населений пункт Павлопіль був нейтральним. Але днями його захопили сепаратисти й почали звідти обстрілювати українські позиції.
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12 грудня за даними представників українського полку "Азов", на околиці Павлополя відбувся бій між сепаратистами і українськими військовими, внаслідок якого є жертви з обох сторін.
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