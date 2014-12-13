Бойовики ДНР вигнали спостерігачів ОБСЄ з Павлополя

01:50, 13 грудня 2014
Суспільство
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Двоє озброєних бойовиків ДНР вигнали спостерігачів місії ОБСЄ із селища Павлопіль Донецької області.

Фото УНИАН

Як передає "Радіо Свобода", перед тим місцеві жителі встигли розповісти спостерігачам, що протягом попередніх двох днів в їх місцевості боїв не було.

Раніше спостерігачі ОБСЄ кілька разів повідомляли, що і сепаратисти, і українські силовики час від часу не пропускали їх через блокпости.

Варто зазначити, що населений пункт Павлопіль був нейтральним. Але днями його захопили сепаратисти й почали звідти обстрілювати українські позиції.

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12 грудня за даними представників українського полку "Азов", на околиці Павлополя відбувся бій між сепаратистами і українськими військовими, внаслідок якого є жертви з обох сторін.

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