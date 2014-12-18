Російські війська стягують техніку та особовий склад під Донецьк та Маріуполь
14:12, 18 грудня 2014Суспільство
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На Донеччині триває активне пересування військової техніки.
Ілюстративна фотографія / міноборони.рф
Російсько-терористичні війська стягують військову техніку та особовий склад до Новоазовського та Ясиноватского районів Донецької області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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«Терористи та російські військові накопичують живу силу і техніку на території Новоазовського та Ясинуватського районів Донецької області», - зазначив він.
«На окупованих територіях російські куратори продовжують підпорядковувати бойовиків єдиному керівному центру», - додав Лисенко.
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