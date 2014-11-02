Росія продовжує стягувати на Донбас війська і техніку (мапа АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив керівник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

«Продовжується інтенсивне переміщення військової техніки і живої сили супротивника з території Російської Федерації на територію, що тимчасово підконтрольна бандформуванням», - сказав Лисенко.

Читайте такожНа Донбасі за добу загинули троє українських військових, 7 – пораненіЗа його словами, українським військовим поки що не відома точна кількість переміщуваної техніки, проте вони відзначають посилення підрозділів незаконних збройних формувань, які зараз перебувають в Донецькій і Луганській областях.