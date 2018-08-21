В Києві біла Audi прилаштувалась до колони військової техніки, залученої до репетиції параду (відео)

Іномарка довго чекала пробілу у колоні техніки, поки її не пропустила одна з бойових машин.

У столиці 20 серпня водій на білому Audi зумів прилаштуватися в колону військової техніки, що була задіяна в репетиції параду до Дня незалежності.

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Відео інциденту було опубліковано у Facebook проекту «Київ Оперативний». Іномарка довго чекала пробілу в колоні техніки, поки її не пропустила одна з бойових машин.

Нагадаємо, в центрі Києва 22-24 серпня діятиме заборона паркування через підготовку та відзначення Дня Державного Прапора України та 27-ї річниці незалежності України.