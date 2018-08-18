Посилено репетирують: Києвом пройшла колона військової техніки (відео)

Центром міста пройшла в тому числі важка техніка.

У центрі Києва пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності. Зокрема, вулицею пройшла важка техніка.

Читайте такожУкраїнські військові провели репетицію параду до Дня незалежності (фото, відео)

Репетиція відбувалася сьогодні з 16:45 до 19:00. На час проведення тренування військового параду з проходженням механізованої колони військової техніки було внесено зміни у роботу громадського транспорту.

Через репетицію в місті також виникли великі затори на проспекті Перемоги.

На військовому параді на Хрещатику цього року очікується широка презентація нових зразків озброєння і військової техніки, створених вітчизняним оборонно-промисловим комплексом. Серед них - ракетне й артилерійське озброєння: ОТРК "Сапсан", високоточна система залпового вогню "Вільха", автоматизована система залпового вогню "Верба", 155-мм САУ "Богдана".