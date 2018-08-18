Посилено репетирують: Києвом пройшла колона військової техніки (відео)

21:33, 18 серпня 2018
Суспільство
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Через репетицію на проспекті Перемоги виникли затори \ УНІАН

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Репетиція відбувалася сьогодні з 16:45 до 19:00. На час проведення тренування військового параду з проходженням механізованої колони військової техніки було внесено зміни у роботу громадського транспорту.

Через репетицію в місті також виникли великі затори на проспекті Перемоги. 

На військовому параді на Хрещатику цього року очікується широка презентація нових зразків озброєння і військової техніки, створених вітчизняним оборонно-промисловим комплексом. Серед них - ракетне й артилерійське озброєння: ОТРК "Сапсан", високоточна система залпового вогню "Вільха", автоматизована система залпового вогню "Верба", 155-мм САУ "Богдана". 

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Теги: #Київ#парад#репетиція параду