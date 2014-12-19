Заборону на польоти в Запоріжжя продовжили до 23 грудня
22:23, 19 грудня 2014Суспільство
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Заборону на польоти в аеропорт «Запоріжжя» продовжено до 23 грудня.
Заборону на польоти в Запоріжжя продовжили до 23 грудня / hmarochos.kiev.ua
Про це повідомлять у компанії «Міжнародні авіалінії України». Наразі видано відповідний NOTAM (Nоtice To AirMen).
Як повідомлялося, Державіаслужба закрила польоти в аеропорти Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя опівночі 13 грудня з міркувань безпеки.
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За словами в.о. начальника прес-служби Генштабу Збройних сил України Владислава Селезньова в закритих аеропортах Запоріжжя, Харкова та Дніпропетровська СБУ проводила «заходи з антитерору».
Аеропорти Харкова та Дніпропетровська відновили роботу.
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