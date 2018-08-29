Батькам дали детальну інструкцію щодо боротьби із поборами у школах

Чиновник нагадав, що в Україні запрацювала нова система, коли навчальні заклади та департаменти освіти публічно надають дані щодо витрат коштів.

Напередодні початку нового навчального року в Україні батькам школярів слід пам'ятати, що всі "обов'язкові" збори коштів на потреби шкіл є незаконними.

Про це розповів керівник головного територіального управління юстиції в місті Києві Станіслав Куценко, передає «Обозреватель». Чиновник нагадав, що в Україні запрацювала нова система, коли навчальні заклади та департаменти освіти публічно надають дані щодо витрат коштів.

"Також давайте згадаємо, що в Україні йде децентралізація, і школи отримують набагато більше коштів, щоб утримувати свої приміщення. Відповідно, не потрібно в цьому випадку збирати додаткові кошти", - заявив Куценко.

Представник Мін'юсту зазначив, що всі збори коштів у школі є добровільними.

"Ніхто не може змусити, ніхто не дасть письмовий документ "здайте таку-то суму на такі-то потреби". Це одразу буде доказ, з яким можна йти в правоохоронні органи і писати заяву в поліцію. Є Кримінальний кодекс - стаття 364, 368 , яка передбачає відповідальність за неправомірну вигоду службової особи. Там є штраф до 22 тис. грн і навіть позбавлення волі на кілька років", - пояснив він.

Читайте такожПсихологи розповіли, як адаптувати дітей до нового навчального року (відео)

"Якщо поліція не робить жодних дій, то тоді прокуратура буде розглядати питання бездіяльності і правоохоронних органів, і керівництва школи. Перед правоохоронними органами є ще кілька інстанцій. Треба звернутися до завуча, а якщо проблема не вирішується - до директора школи. Але на жаль керівництво школи часто в курсі всього, і доводиться контактувати з правоохоронцями", - зазначив він.

Куценко порадив батькам учнів, які не бажають платити побори, об'єднуватися і проявляти активну позицію.

"Треба шукати однодумців. Якщо у вас в класі немає таких людей, є сусідні класи, з якими можна об'єднуватися і вирішувати питання", - заявив він.

За словами чиновника, на сайті школи або місцевого управління освіти в розділі "фінансова документація школи" або "фінансово-господарські звіти" можна подивитися, на що витрачає кошти конкретна школа.

"Треба дивитися вглиб. Якщо є витрати на побутові дрібниці - швабри, миючі засоби, на які вже зібрали кошти на батьківських зборах, це називається подвійна бухгалтерія, і це є злочином. Це є підставою для звернення до правоохоронних органів, щоб адміністрація несла відповідальність" , - підкреслив він.

Тим, хто все ж бажає допомагати школі матеріально, представник Мін'юсту порадив не здавати гроші в руки, а перераховувати на рахунок школи або благодійного фонду, який співпрацює з нею.

"І та, і інша організації повинні публічно звітувати. Найкраще перераховувати кошти безпосередньо на особистий казначейський рахунок школи і стежити, куди вони були витрачені. Вони витрачаються на конкретних фізосіб-підприємців або товариства з обмеженою відповідальністю, які займаються ремонтом, відновленням приміщень, заміною вікон і тому подібними речами. Перший момент, який необхідно перевірити - що саме на того підрядника, який має право виконувати ці роботи, були перераховані кошти. Другий елемент - батькам слід піти і подивитися, що було зроблено за їхні кошти - чи відремонтована стіна, чи замінені двері", - розповів Куценко.

"І наостанок - треба пам'ятати про добровільність, ніхто не може змусити. Якщо вирішили збирати - це не повинно бути з під палки і з примусу", - резюмував він.