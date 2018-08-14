Перший дзвінок 2018: у Міносвіти відповіли, коли дітям іти до школи

Цього року школи самостійно вирішуватимуть коли починати навчальний процес.

Цьогоріч 1 вересня припадає на суботу, тому багатьох батьків хвилювало питання, коли саме відправляти своїх дітей до школи. У Міністерстві освіти відповіли, що рішення про проведення свята першого дзвоника приймає кожен навчальний заклад окремо.

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У Міносвіти заявили, що свято школи можуть провести як 1 вересня у суботу, так і 3 вересня в понеділок. "Оскільки питання організації освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти відноситься до виключної компетенції навчального закладу, рішення про проведення свята першого дзвоника приймає навчальний заклад. Тому таке свято може бути проведено як 1 вересня, так і 3 вересня", - йдеться в повідомленні відомства.

Тож батькам залишається лише дізнатися у своїй школі, на коли саме там призначено святкову лінійку до Дня знань і початок занять.

Традиційно в українських школах на 1 вересня проводяться святкові лінійки за участю всих класів, але найбільш хвилюючим цей день є, звісно, для першачків.

Хоча останнім часом в українських школах на зміну традиційним лінійкам приходять інші заходи - квести, екскурсії або тематичні уроки.