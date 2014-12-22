Завтра на Україну обрушиться шторм з мокрим снігом

Очікується штормовий вітер, до 15-22 метрів на секунду, а в Карпатах до 25-30 м/с, пройдуть дощі, можливо з мокрим снігом, вночі можливі сильні опади. Місцями очікуються тумани. Про це повідомляє «Оpogode».

Температура повітря вночі становитиме 0-5 градусів тепла, на півночі і сході місцями 0-2 морозу, вдень очікується до +3+9, на крайньому півдні до +10+12 градусів.

У західній частині - переважно дощі. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 2-8 градусів тепла.

У північних областях - дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень 2-8 градусів тепла.

У центральних областях пройдуть дощі, вдень припинення опадів. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів тепла.

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На сході України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, вночі та вранці сильні опади. Температура повітря вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень 2-8 градусів тепла.

У південній частині буде переважати волога погода, вночі сильні опади, вдень невеликі. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-9 тепла, в Криму до 10-12 градусів тепла.

У Києві 23 грудня вночі очікується сильний дощ, вдень послаблення опадів. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, вдень 3-5 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с, пориви 15-22 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.