Синоптики обіцяють українцям теплі та дощові вихідні

20 грудня і 21 грудня, у день зимового сонцестояння, в Україні атмосферні фронти обумовлять дощі, можливо з мокрим снігом та штормовим вітром до 15-20 метрів за секунду у західних та північних областях, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря вночі складе від 5 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень очікується до +4+9, на крайньому півдні до +10 градусів, 21 грудня знизиться на 2-4 градуси.

У західній частині буде панувати волога погода. Температура повітря вночі від 4 градусів тепла до 2 морозу, вдень 2-8 градусів тепла, 21 грудня - до 0-5 тепла.

У північних областях - дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 2-7 градусів тепла, 21 грудня 0-5 тепла.

Читайте такожВідео-трансляція запалення вогників на Головній новорічній ялинці України

У центральних областях дощі та мокрий сніг. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 2-8 градусів тепла.

На сході України місцями дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень 2-7 градусів тепла, 21 грудня 0-5 тепла.

У південній частині - переважно дощ, вночі можливо з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-9 тепла, в Криму до 10-12 градусів тепла.

В Києві 20 грудня пройдуть дощі, 21 грудня - переважно мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-2 градуси тепла, вдень 20 грудня 3-5 градусів тепла, 21 грудня 0-2 тепла.

Вітер в Україні очікується південно-західний та західний, 5-12 м/с, на заході та півночі пориви 15-20 м/с.