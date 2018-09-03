Український документальний фільм "Міф" переміг на кінофестивалі у Португалії (відео)

"МІФ" – новий фільм Леоніда Кантера та Івана Яснія – розповідає історію життя та загибелі Василя Сліпака – оперного співака зі світовим ім’ям та унікальним голосом.

Український фільм "Міф" переміг серед документальних фільмів на фестивалі Figueira Film Art, який проходив з 27 серпня по 2 вересня у португальському місті Фігуейр. "МІФ" – новий фільм Леоніда Кантера та Івана Яснія – розповідає історію життя та загибелі Василя Сліпака – оперного співака зі світовим ім’ям та унікальним голосом. У стрічці поєднано документальні кадри та анімацію, яку створив український карикатурист Юрій Журавель.

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