Український документальний фільм "Міф" переміг на кінофестивалі у Португалії (відео)
06:30, 03 вересня 2018Суспільство
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"МІФ" – новий фільм Леоніда Кантера та Івана Яснія – розповідає історію життя та загибелі Василя Сліпака – оперного співака зі світовим ім’ям та унікальним голосом.
У стрічці поєднано документальні кадри та анімацію / скріншот
Український фільм "Міф" переміг серед документальних фільмів на фестивалі Figueira Film Art, який проходив з 27 серпня по 2 вересня у португальському місті Фігуейр.
"МІФ" – новий фільм Леоніда Кантера та Івана Яснія – розповідає історію життя та загибелі Василя Сліпака – оперного співака зі світовим ім’ям та унікальним голосом.
У стрічці поєднано документальні кадри та анімацію, яку створив український карикатурист Юрій Журавель.
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