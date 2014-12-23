Зруйноване селище Степанівка: в мережі з'явилося відео, зняте з безпілотника

18:23, 23 грудня 2014
Суспільство
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На кадрах добре видно, що безлюдне селище після вогневих атак перетворилося на тотальні руїни.

скріншот

У Мережі з'явилося моторошне відео зруйнованого від обстрілів селища Степанівка на Донеччині, яке нині знаходиться на окупованій бойовиками "ДНР" території, передає ТСН.ua.

Відеозапис із руїнами населеного пункту був знятий з безпілотника та викладений на YouTube. 

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На кадрах добре видно, що безлюдне селище після вогневих атак перетворилося на тотальні руїни – повсюди стоять пошкоджені будівлі, у будинках вибиті шибки, на вулицях стоїть понівечена військова техніка. 

Відео ProstoFilm

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