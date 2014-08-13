Вночі РФ з "Градів" і мінометів обстріляла українські війська біля Степанівки та Іллінки

09:32, 13 серпня 2014
Політика
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За ніч із території Росії з установок «Град», мінометів і танків тричі обстріляли українських військових поблизу Степанівки та Ільїнки Донецької області.

Фото Министерства обороны РФ

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Тривають обстріли території України з сторони Російської Федерації», - йдеться в повідомленні

Читайте такожЗ Росії обстріляли підрозділ ЗСУ в районі селища СтепанівкаЗокрема, прес-центр АТО інформує, що «тричі з БМ-21 «Град», мінометів, танків та артилерії було обстріляно позиції українських піхотинців в районі населеного пункту Степанівка та блокпост поблизу населеного пункту Ільїнка».

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