Вночі РФ з "Градів" і мінометів обстріляла українські війська біля Степанівки та Іллінки
09:32, 13 серпня 2014Політика
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За ніч із території Росії з установок «Град», мінометів і танків тричі обстріляли українських військових поблизу Степанівки та Ільїнки Донецької області.
Росія продовжує обстріл території України / Фото Міністерства оборони РФ
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
«Тривають обстріли території України з сторони Російської Федерації», - йдеться в повідомленні
Читайте такожЗ Росії обстріляли підрозділ ЗСУ в районі селища СтепанівкаЗокрема, прес-центр АТО інформує, що «тричі з БМ-21 «Град», мінометів, танків та артилерії було обстріляно позиції українських піхотинців в районі населеного пункту Степанівка та блокпост поблизу населеного пункту Ільїнка».
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