Вночі РФ з "Градів" і мінометів обстріляла українські війська біля Степанівки та Іллінки

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Тривають обстріли території України з сторони Російської Федерації», - йдеться в повідомленні

Читайте такожЗ Росії обстріляли підрозділ ЗСУ в районі селища СтепанівкаЗокрема, прес-центр АТО інформує, що «тричі з БМ-21 «Град», мінометів, танків та артилерії було обстріляно позиції українських піхотинців в районі населеного пункту Степанівка та блокпост поблизу населеного пункту Ільїнка».